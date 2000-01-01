أدان وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم الجاف اليوم الأربعاء مقتل طفلة لاجئة عراقية على يد الشرطة البلجيكية الأسبوع الماضي.

وقال الجاف في بيان "نستنكر الحادث الذي تعرضت له عائلة عراقية لاجئة في بلجيكا على يد الشرطة والذي راحت ضحيته الطفلة (مه ودا) والتي تبلغ من العمر سنتان".

ودعا إلى "ضرورة محاسبة المتسببين بهذا الحادث المؤلم، وأن تتولى الجهات الدولية الحفاظ على سلامة اللاجئين العراقيين ومراعاة حقوق الانسان في التعامل معهم".

وأعلنت وسائل إعلام بلجيكية الخميس الماضي عن وفاة طفلة عراقية تبلغ من العمر عامين، وذلك في طريقها إلى إحدى المستشفيات بعد إصابتها برصاص خلال مطاردة الشرطة لشاحنة تقل عشرات اللاجئين غربي البلاد.

وعلق وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون بالقول إن "الحادث مأساوي عواقبه وخيمة والتحقيق جار لمعرفة الأسباب".