أقالت أنغولا دبلوماسيين شاركا في حفل افتتاح سفارة الولايات المتحدة بالقدس المحتلة الأسبوع الماضي. بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن "وزير الخارجية مانويل أوغوستو، أقال الدبلوماسي الأنغولي الذي شارك في حفل افتتاح سفارة واشنطن في القدس ومديره الإقليمي في وزارة الخارجية، الذي وافق على مشاركته.

وأضافت الوكالة أن أوغوستو أقال مستشار سفير أنغولا في تل أبيب، جواو ديوغو فورتوناتو، والمدير الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الأنغولية، جواكويم دو اسبيريتو سانتو.

كما وأوضحت الجريدة الرسمية في أنغولا، أن الدبلوماسيين أقيلا بسبب مشاركتهما في حفل افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس، وأن المشاركة تسببت بأضرار لحقت بالصورة الإيجابية للبلاد.