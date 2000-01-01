أودت موجة حارة بحياة 65 شخصا في مدينة كراتشي الباكستانية، فيما حذر خبراء من موجات أشد قسوة خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكرت صحف محلية، الأربعاء.

وتزامنت الموجة مع انقطاع التيار الكهربائي وحلول شهر رمضان، بعد أن بلغت درجات الحرارة ذروتها، الاثنين.

وتوقعت وسائل إعلام محلية أن ترتفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 100 في المدينة، حيث يزيد غياب المساحات الخضراء من حرارة الجو.

وقال مسؤول في جمعية خيرية إن الوفيات حدثت في المناطق الفقيرة في كراتشي، أكبر مدن باكستان، مشيرا إلى أن من بين الضحايا أطفال ومسنون.

ورصدت عدسات المصورين لجوء سكان كراتشي إلى خراطيم المياه لتبريد أجسادهم التي حاصرتها الحرارة الشديدة، بينما تمدد آخرون على الأرصفة هربا من المنازل، التي انقطع عنها التيار الكهربائي.