حذرت الأمم المتحدة من مخاطر موسم الرياح الموسمية علي حياة أكثر من 200 ألف من اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، إن أكثر من 7 آلاف من لاجئي الروهينغيا تأثروا بالعواصف والأعاصير التي ضربت بنغلاديش خلال الفترة من 7 إلي 14 مايو/آيار الجاري.

وفي مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أوضح أن مدينة كوكس بازار (الحدودية بين ميانمار وبنغلاديش والتي تأوي أكثر من 700 ألف من اللاجئين الروهينغيا) تعرضت لفيضانات هائلة خلال تلك الفترة".

وأردف: "ونتيجة لذلك تعرض ما يتراوح بين 150 ألف و200 ألف من اللاجئين الروهينغيا، إضافة إلي 883 منشأة مجتمعية بكوكس بازار، لمخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، بما في ذلك أكثر من 25 ألف من اللاجئين باتوا في حالات حرجة للغاية".

وأكد أن "وكالات الأمم المتحدة ضاعفت من أنشطة التأهب للتخفيف من تداعيات هطول الأمطار على اللاجئين".