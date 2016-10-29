أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، اليوم الأربعاء، بإخلاء مخيم يضم نحو ألفين و300 مهاجر في باريس.

وقال كولومب، في بيان: إنه أمر الشرطة بـ"تنفيذ عملية إخلاء في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أن الإجراء يأتي بالتوافق مع "المتطلبات الصارمة لقانون الهجرة الجديد من ناحية، ومطالب جماعات الإغاثة بتوفير مأوى للمهاجرين من ناحية أخرى".

ودعا كولومب السلطات إلى وضع خطة طويلة الأمد للمهاجرين الذين يتدفقون بشكل دائم إلى العاصمة الفرنسية.

وانتشرت مخيمات لاجئين في الأسابيع الأخيرة على طول قنوات مائية في شرق وشمال شرقي باريس.

وفي وقت سابق، ناشدت آن هيدالغو، عمدة باريس، الحكومة بالمساعدة في إجلاء المهاجرين.

و منذ 2015، أجلت السلطات نحو 28 ألف مهاجر من مخيمات في باريس، حسب المصدر ذاته.