تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمالي اليمن.

ونقل موقع "26 سبتمبر" التابع للجيش اليمني عن رئيس عمليات حرس الحدود في الجيش اليمني، العميد هادي الجعيدي قوله: إن "قوات الجيش حررت سلسلة جبال الامهور وجبل القاهرة الاستراتيجي في مديرية برط العنان، وتمكنت من قطع خط إمداد الميلشيا الواصل بين منطقة رحوب ووادي سلبة والقعيف وبات تحت السيطرة النارية للجيش"​​​.

وأكد العميد الجعيدي "مقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية خلال المعارك التي لا تزال مستمرة باتجاه مركز مديرية برط العنان، بهدف استكمال تحرير ما تبقى من المديرية".

وأوضح الجعيدي أن طيران التحالف استهدف مواقع وآليات تابعة لمليشيات الحوثي؛ ما أسفر عن تدمير 10 آليات عسكرية ومركز صحي ميداني.

وتكمن أهمية سلسلة جبال الظهرة في كونها تمثل خط إمداد للمليشيات الحوثية من محافظة عمران إلى حرف سفيان مرورا بمديرية برط في الجوف وصولا إلى مديرية كتاف في صعدة، إضافة إلى كونها تربط بين مديرية برط العنان في الجوف ومديرية الحشوة في صعدة.

وأعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، عن تحقيق تقدم ميداني في الأيام الأخيرة في أكثر من جبهة، آخرها معقل الحوثيين في محافظة صعدة، وتطويق مركز مديرية "باقم" من جميع الاتجاهات.