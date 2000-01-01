دعا وزير الدفاع البريطاني، غافين وليامسون، اليوم الأربعاء، بلاده إلى إجراء محادثات رسمية مع حركة "طالبان" من أجل إرساء السلام في أفغانستان.

ونقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن وليامسون تأكيده، في كلمة وجهها اليوم لنواب بلاده، أن إرساء الاستقرار في أفغانستان "مهم" لبريطانيا.

وأشار إلى أن بلاده ملتزمة بشأن مسألة إجراء الانتخابات في أفغانستان نهاية العام الجاري وسط أجواء سلمية.

كما لفت الوزير إلى أهمية إرساء حل طويل المدى في أفغانستان، مشددا على أنه يتعيّن على بلاده "إجراء محادثات رسمية مع طالبان بغية إرساء السلام في أفغانستان".