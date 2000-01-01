ضرب الإعصار "ماكونو" اليمن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واتجه إلى عمان والإمارات، كما أنه من المنتظر أن يصل السعودية، وسط استعدادات الدول الأربع لمواجهة الإعصار الضخم، في وقت تم فيه إعلان جزيرة "سقطرى" اليمينية محافظة منكوبة بسبب حجم الخسائر.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد اليمني أن العاصفة الإعصارية "ماكانو" تتحرك باتجاه الشمال بسرعة 9 كيلو مترات في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة بلغت خلال الـ 6 الساعات الماضية في محطة الرصد الجوي في جزيرة سقطرى 101 ملم.

وأشار المركز إلى أنه من خلال تحليل خرائط المركز الوطني للأرصاد وصور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس السطحية والعلوية وتقارير المراكز الإقليمية والدولية المختصة بالأعاصير الاستوائية وخرائط التنبؤات، تم تحديد مركز العاصفة الإعصارية عند خط عرض 3ر12 شمالا وخط طول 9ر55 شرقا.

وجدد المركز تحذيره للمواطنين وربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة في أرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة لها والاضطراب الشديد للبحر، داعيا إلى عدم الإبحار في المناطق المذكورة.