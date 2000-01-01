دعت رئاسة البرلمان العراقي (المنتهية ولايته) إلى عقد جلسة طارئة، اليوم الخميس، لبحث الاتهامات بتزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الجاري، في مسعى للتصويت على إلغاء النتائج.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان أن "رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة استثنائية"، بعد عصر اليوم الخميس.

وفشل البرلمان السبت الماضي، في عقد جلسة طارئة نتيجة حضور 105 أعضاء فقط، بينما يتطلب عقد الجلسة حضور الغالبية البسيطة (نصف زائد واحد) أي 165 نائباً من أصل 328.

واضطر رئيس البرلمان سليم الجبوري لتحويل الجلسة إلى تشاورية. وأصدر لاحقاً بياناً، دعا فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التحقق من الشكاوى الانتخابية.

وتأتي محاولات عقد الجلسة بعد أن تقدم 85 نائباً قبل أسبوع بطلب لعقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه تزوير رافق عملية الاقتراع، تمهيدا للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.