أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، استمرار مشاركة الجيش السوداني في "عاصفة الحزم"، واسترداد الشرعية في اليمن، رغم الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بلاده.

جاء ذلك لدى استقباله أمس، بمقر إقامته بالخرطوم، مساعد وزير الدفاع السعودي، الفريق أول طيار، محمد عبد الله العايش.

ووصل العايش، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، والتقى وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف.

وقال مسؤول في القصر الرئاسي بالخرطوم، في تصريحات للصحفيين، إن البشير، "شرح، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما الوضع الاقتصادي، وجهود الحكومة لمعالجة الاختلالات".

وأضاف أن البشير، أبلغ المسؤول السعودي أن تلك الأوضاع "لن تثني السودان عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن".