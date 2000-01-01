أعلنت الحكومة الكندية، تخصيص 300 مليون دولار أمريكي، لدعم توثيق الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينغيا، ووضع المسؤولين عن التطهير العرقي ضد الأقلية المسلمة قيد المساءلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.

وقالت فريلاند، "التمويل الذي تم الإعلان عنه، سيدعم الجهود القائمة من أجل توثيق وحفظ الأدلة الخاصة بالفظائع التي تم ارتكابها (ضد الروهنغيا)".

وأضافت: "لن يكون هناك إفلات من العقاب (في إشارة إلى الجيش الميانماري)".

وتمنح كندا 300 مليون دولار على مدار 3 سنوات، لدعم المبادرات الإنسانية التي ستركز على الجهود المبذولة للحفاظ على أدلة الفظائع المرتكبة ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، فرضت كندا عقوبات ضد الجنرال العسكري الميانماري، ماونج ماونج سو، على خلفية تورطه في حملة "التطهير العرقي" ضد أقلية الروهينغيا.