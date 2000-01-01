شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الأربعاء، مظاهرة احتجاجًا على مقتل طفلة عراقية برصاص الشرطة.

واحتشد المتظاهرون أمام القصر العدلي في بروكسل، بدعوة من منظمات مدنية مختلفة، حيث وضعوا ألعابًا وألبسة رضع وأطفال صغار.

واتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة في محيط المظاهرة التي شهدت ترديد المحتجين هتافات مناهضة لسياسات الحكومة حيال الهجرة، وعنف الشرطة.

وطالب المحتجون بإعادة تنظيم سياسات الهجرة في بلجيكا، ووضع حد لعنف الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة البلجيكية أعلنت الأسبوع الفائت، أنها عثرت على جثة طفلة مجهولة الهوية وتبلغ من العمر 3 سنوات، داخل شاحنة كانت تقل 30 مهاجرًا، بعد ارتطامها بسيارة أخرى، في مدينة نامور (وسط)، خلال مطاردتها من قبل الشرطة.

وأمس الثلاثاء، كشف المدعي العام البلجيكي إغناسيو دي لا سيرنا أن الطفلة التي عثر عليها الأسبوع الماضي مقتولة داخل شاحنة كانت تقل مهاجرين وسط البلاد، قتلت برصاص الشرطة.