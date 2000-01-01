أظهرت إحصائيات للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنّ الجيش الأمريكي ألقى أكثر من 500 قنبلة في أفغانستان خلال أبريل/ نيسان المنصرم.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن القيادة الأمريكية إنّ "الجيش الأمريكي استهدف المسلحين خلال أبريل وحده بـ 562 قنبلة", على حد قولها.

وأضافت أنّ "الجيش أعاد استخدام طائرات سي 17 في الغارات بعد توقف لمدة 8 أشهر".

وفي وقت سابق، ذكر تقرير أعدّه كبير المفتشين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش الأمريكي أحرز "تقدما ضئيلا جدا" في أفغانستان خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف التقرير أنه رغم الجهود لزيادة الأمن في البلاد، إلا أن حركة طالبان نفذت 10 هجمات على الأقل في العاصمة كابل خلال الفترة المذكورة.