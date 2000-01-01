كشفت مصادر برلمانية عن فرار 5 أعضاء من البرلمان التابع للحوثيين في اليمن من قبضة المتمردين بصنعاء إلى عدن والقاهرة، بسبب التضييق عليهم والإذلال من قبل ميليشيا الحوثي.

وينتمي أعضاء البرلمان، الذين تمكنوا من الإفلات من قبضة الحوثي، إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي تعرض أعضاؤه وقياداته للامتهان والإذلال والإقصاء من قبل الحوثيين، خاصة بعد اغتيال ميليشيات إيران لرئيس الحزب السابق، علي عبدالله صالح، مطلع ديسمبر الماضي.

وتؤكد بعض التحليلات للمشهد في صنعاء أن من بقي من نواب حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء قد يظهر ولاءا شكليا خوفا من القتل والتعذيب، بينما يستكملون ترتيبات الهروب لاحقا.

في غضون ذلك، حقق الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تقدما سريعا في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، حيث تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.