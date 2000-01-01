أكد جندي أمريكي سابق خدم في العراق أن انتهاكات سجن أبو غريب جعلته يكره نفسه.

واندلعت فضيحة أبو غريب في 28 أبريل/نيسان عام 2004، عند نشر صور التقطها الجندي جيرمي سايفيتس وجنود آخرون في السجن، عبر قناة سي بي إس الأمريكية الإخبارية.

وأظهرت الصور انتهاكات صارخة، تضمنت اعتداءات جنسية على السجناء. ولعل أشهر هذه الصور هي التي ظهر فيها سجين واقفا على صندوق، مرتديا قناعا أسود، وفي يده وصلات أسلاك كهربائية.

وحُكم على سايفتس بالسجن لمدة عام، بتهمة التقصير في أداء الواجب، فيما يتعلق بالتقاط الصور وفشله في التصدي لسوء معاملة المحتجرين.

وفي روايته لتجربته، يصف سايفتس دروسه المستفادة من الفضيحة، فيما يتعلق بالتواضع، والتعاطف، وفعل الصواب. ويقول إنه يرى أن الأمة بأسرها استوعبت دروسه الشخصية.

ويقول سايفيتس: ” الجميع يقولون: لمَ لمْ تفعل هذا؟ ولم لم تفعل ذاك؟ [في إشارة لإنقاذ السجناء]، لكن الأمور مجرد تحدث بهذا الشكل. تفقد الإحساس بالوقت، وتجد نفسك وكأنك في منحدر شديد”.

ولاحظ في هذه الأثناء أن القيود شديدة الضيق في يد أحد السجناء، حتى أن يديه تتتورمان وتتحولان للون أورجواني، فنبه الحارس – يُدعى تشارلز غرانر – الذي أخرج بدوره أداة لفك القيد قليلا. ويقول سايفيتس إنه رأى السجين أكثر ارتياحا وقد بدأ الدم يعود لسريانه الطبيعي في يديه.

وتنقل سايفيتس في سجون في الكويت، وألمانيا، وولاية كارولينا الشمالية. ويقول: “كنت شخصاً بغيضاً لوقت طويل، لأنني شعرت بالكثير من الكراهية لنفسي”.