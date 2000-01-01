تعرّض مطار عسكري تابع لنظام الأسد، مساء الخميس، إلى قصف صاروخي، حسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام، وأخرى محلية.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن أحد المطارات العسكرية في المنطقة الوسطى تعرض لما أسماه "عدوان صاروخي".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه"، دون أن يذكر مصدر الصواريخ.

بدورها أفادت مصادر محلية بأن المطار المستهدف هو مطار "الضبعة" العسكري في ريف حمص الغربي وسط البلاد.

وأشارت المصادر إلى اندلاع حرائق في المطار بعد الاستهداف الذي رجحت أن يكون مصدره الطيران الصهيوني.

وأمس قالت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري، إن "قصفاً استهدف محيط محطة T2 في البادية شرقي سوريا"، حيث تشكل المحطة المذكورة نقطة عسكرية لقوات النظام.