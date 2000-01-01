شن مجهول "اعتداءً عنصريا" على مركز إسلامي في مدينة "رابالو"، شمالي إيطاليا، وسرق محتويات من داخله.

وأوضحت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، في تقرير لها نشرته أمس الخميس، أن الاعتداء تسبب في إلحاق أضرار بأحد أبواب المركز الثلاثة، وأن المهاجم سرق مستلزمات من داخله بينها الميكرفون ونظام الإذاعة، وحرق مصاحف، ورسم صليبًا معقوفًا، وكتب عبارات مسيئة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول المركز قوله إنه من الصعب تحديد اليوم الذي تعرض له المركز إلى الاعتداء حيث أنه يفتح فقط يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وبناءً على ذلك رجّح المسؤول أن الاعتداء نُفذ خلال الفترة ما بين الثلاثاء من الأسبوع الماضي، والإثنين من هذا الأسبوع.

كما لفتت الوكالة إلى أن الشرطة تواصل تحقيقاتها بخصوص الاعتداء.

من الجدير بالذكر أن المركز المشار إليه سبق وأن تعرض لمحاولة سرقة الشهر الماضي.