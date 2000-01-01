لقي 5 أشخاص حتفهم وفقد ما لا يقل عن 40 شخصا في جزيرة سقطرى اليمنية، اليوم الجمعة، جراء إعصار "ميكونو" الذي اجتاح المنطقة في طريقه نحو السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية.

وقال شهود ومسؤولون طبيون لـ"رويترز" إن الإعصار أودى بحياة أربعة يمنيين ومواطن هندي، أما المفقودون فمن بينهم مواطنو اليمن والهند والسودان.

وأسفر الإعصار عن غمر القرى في سقطرى بالمياه وإغراق قوارب تاركا معظم أهالي الجزيرة محرومين من وسائل النقل.

وأعلنت السلطات اليمنية حالة الطوارئ في جزيرة سقطرى التي تخضع لسيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا)، والتي بقيت عمليا في مأمن من تطورات الحرب الأهلية اليمنية.