تمكنت قوات تابعة للجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، من السيطرة على مواقع استراتيجية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال أبو زرعة المحرمي، قائد ألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني: إن "ألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، سيطرت اليوم على مفرق زبيد - الفازة- الجراحي بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد بعد فرار جماعي لمليشيات الحوثي (جماعة أنصار الله)".

وأضاف أن "العشرات من عناصر المليشيات هربت من مواقعها، تاركة عتادها وأسلحتها وقتلاها (لم يحدد عددها)، نحو مديريات زبيد و بيت الفقية والحسينية، جنوبي الحديدة".

وتابع أن طائرات التحالف العربي استهدفت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم في مديريات التحيتا والجراحي وزبيد، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني، التي باتت على بعد أميال قليلة من الوصول إلى مدينة الجراحي.

كما أكد المحرمي أنه تم قطع الطريق الرابطة بين مديريتي زبيد والتحيتا، أمس الخميس، بعد عملية التفاف ناجحة ضمن عملية عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه محافظة الحديدة.

وأشار إلى أن دفاعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، انهارت سريعًا، وسط فرار عناصرها من جبهات القتال المختلفة.

وبالسيطرة على مفرق (زبيد- الفازة- الجراحي)، تكون قوات الجيش اليمني، قد قطعت شريان إمداد الحوثيين في تلك المناطق.

وخلال الأيام التي سبقت شهر رمضان الجاري، استعادت القوات اليمنية السيطرة على مناطق ومواقع استراتيجية في محافظتي تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب).