قتل 4 من أفراد المقاومة الكشميرية، برصاص الاحتلال الهندي في إقليم "جامو وكشمير".

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية، السبت، عن المتحدث باسم الجيش الهندي "راجيش كاليا"، أن اشتباكات وقعت بين الجنود وأفراد من المقاومة حاولوا عبور الحدود.

وأوضحت أن الاشتباكات في "جامو وكشمير" أسفرت عن مقتل 4 من أفراد المقاومة.

وأشارت إلى أن العمليات مازالت مستمرة في المنطقة.

ويضمّ الجزء الخاضع لاحتلال الهند من كشمير جماعات مقاومة، تكافح منذ 1989.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما إقليم كشمير، الذي تقطنه أغلبية مسلمة.