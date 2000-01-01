يعتزم البرلمان العراقي المنتهية ولايته، عقد جلسة استثنائية للمرة الثالثة (بعد فشله في مرتين سابقتين) لمناقشة قضية تزويرالانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الـ12 من مايو/ أيار الجاري.

وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان، إن "رئاسة مجلس النواب وجهت دعوات للأعضاء، لحضور جلسة استثنائية اليوم السبت تناقش الاتهامات الخاصة بتزوير الانتخابات".

وفشل البرلمان العراقي، الخميس، الماضي في عقد جلسة له بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، كما فشل السبت الماضي أيضا في عقد جلسة استثنائية أخرى.

وتأتي محاولات عقد الجلسة بعد أن تقدم 85 نائباً، قبل أسبوع، بطلب لعقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه تزوير رافق عملية الاقتراع، تمهيدا للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.