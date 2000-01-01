نفت السلطات المغربية، حصولها على أسلحة من الكيان الصهيوني، أو استخدامها في استعراض سنوي بمناسبة تأسيس الأمن الوطني الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني في بيان، أن "موقعًا إخباريًا أجنبيًا (لم تسمه) نشر خبرًا مفاده أن الشرطة المغربية قدمت خلال الاستعراض السنوي بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني، أسلحة نارية إسرائيلية".

وأضاف البيان، أن الموقع زعم أن البلاد "اعتادت اقتناء معدات وتجهيزات أمنية من نفس المصدر (إسرائيل)".

ونفت المديرية تلك المزاعم التي "تناقلتها بعض المنابر الإعلامية الوطنية".

ولفتت إلى أن "صفقات اقتناء الأسلحة النارية الجماعية التي أوردها الموقع الإخباري الأجنبي تم إبرامها مع شركة أوروبية متخصصة، وأن هذه الصفقات العمومية خضعت لأحكام ومقتضيات التشريعات الوطنية ذات الصلة".