اتهم "مجلس شورى علماء المسلمين" في طاجيكستان، إيران بـ"زعزعة استقرار بعض دول المنطقة"، وفق بيان أصدره.

وقال البيان إن إيران تسببت في زعزعة استقرار وسفك الدماء في دول تشهد حروباً مثل العراق وسوريا واليمن، وتحقق منفعة من توتير الوضع في طاجيكستان بمساعدة بعض المحرضين (لم يسمهم).

ودعا مجلس الشورى، القادة الإيرانيين إلى اتباع نهج مبني على حسن النية تجاه طاجيكستان.

والاثنين الماضي، تظاهر مئات الطاجيكيين، أمام السفارة الإيرانية لدى العاصمة دوشنبه، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "تدخل طهران في الشؤون الداخلية" لبلادهم.