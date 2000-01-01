يعيش المتمردون الحوثيون في اليمن حالة استنفار غير مسبوقة بعد تضييق الخناق عليهم في عدة جبهات، ودحر فلولهم من قبل القوات الشرعية، بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي في معارك مع القوات الشرعية وغارات لمقاتلات التحالف العربي في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجه.

وقالت المصادر، إن قوات الجيش اليمني معززة بقوات من التحالف العربي، اقتحمت خلال الساعات الماضية، خنادق وتحصينات ومتاريس ومواقع للمليشيات الحوثية شمال مدينة حرض، وسيطرت عليها، بعد أن كان الحوثيون استحدثوها خلال الأسابيع الماضية.

وقامت قوات الشرعية والتحالف بقصف مدفعي مكثف على مواقع المليشيات الحوثية وسط مدينة حرض، بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية التي نفذها طيران التحالف العربي على تحركات وتجمعات وتعزيزات المليشيات في المديرية المحاذية لمنطقة جازان السعودية.

وكانت القوات الشرعية سيطرت خلال الأيام الماضية على سلسلة جبال النار الاسترتيجية الممتدة بين صعدة وحرض.