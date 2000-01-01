أعلن وقف الديانة التركي، توزيع 6 آلاف و200 سلة غذائية رمضانية على مسلمي الروهينغيا، في إقليم أراكان، غربي ميانمار.

وقال عبد الله أوجاك، ممثل الوقف في بنغلاديش، إن الوقف وزّع المساعدات في مخيمات نزوح بمنطقة سيتوي، عاصمة أراكان، التي شهدت تصاعدًا في الاضطرابات على مدار الأشهر الأخيرة.

وتحتوي السلال على مواد غذائية أساسية، مثل الأرز والزيت والسكر والملح والطحين.

وأضاف "أوجاك" أن الوقف قدم وجبات إفطار لنحو 5 آلاف روهينغي، في عموم المنطقة، منذ بداية شهر رمضان.

وتأسس "وقف الديانة التركي"، عام 1975، ويمتلك نحو ألف فرع داخل تركيا، ويقدم خدمات مختلفة في 135 بلدا في العالم.

