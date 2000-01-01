أدان مجلس علماء باكستان بأشد العبارات قيام جماعة الحوثي بمنع المصلين عن أداء صلاة التراويح في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، كما أدان قيامها بإغلاق المساجد واعتقال أئمتها بذريعة عدم امتثالهم لأوامر ما تسمى بـ "داخلية الانقلاب".

وأكد المجلس ــ في بيان صحفي أصدره بهذا الشأن ــ أن جماعة الحوثي تسير على خطى داعش، مبدياً خيبة أمله بما قامت به الميليشيات الحوثية باستبدال صلاة التراويح بإلقاء محاضرات، ودروس تعبوية وتحريضية مسجلة لعبدالملك الحوثي ومؤسس الجماعة الهالك حسين الحوثي، موضحاً بأن هذا التصرف يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية.

وشدد رئيس المجلس الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي على أن ما تفعله الميليشيات الإيرانية في اليمن، هو تنفيذ للنموذج المطبق في طهران التي يقف نظامها ضد بناء مساجد السنة، وضد صلاة التراويح، كما أنه نفس النموذج الذي طبقته داعش في العراق؛ مما يدل على أن من يقف وراء ذلك هو عقل مدبر واحد، وهي إيران.

وأهاب بمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية باتخاذ خطوات جادة ضد جماعة الحوثي لمنعها سكان اليمن من ممارسة شعائرهم الدينية، الذي يتعارض مع مبادئ الحريات الدينية في العالم، وسلب صارخ لحقوق مواطني اليمن باستخدام الإرهاب والطائفية كأداة لإجبارهم على ترك عباداتهم المشروعة.