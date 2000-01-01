كشفت مصادر بوزارة الدفاع الألمانية أن الجيش فصل 110 جنود من الخدمة في الفترة بين عامي 2010 و2018، بشبهة "التطرف".

ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن مصادر رفيعة بوزارة الدفاع، أنه "في الفترة بين 2010 و2018، صنف الجيش 89 جنديا، كيمينيين متطرفين".

وأضافت: "من بين هذه الحالات، رُصد 67 حالة في الفترة بين 2010 و2011 وحدها، أي قبل إلغاء ألمانيا الخدمة العسكرية الإجبارية في 2011".

وأضافت "من بين الـ89 حالة، فصل الجيش 86 جنديا"، مشيرة إلى أنه "مازال هناك 3 جنود متبقيين في الخدمة لكن يخضعون لاجراءات المحاكمة بتهمة التطرف".

ووفق المصدر ذاته، صنف الجيش 15 من جنوده كمتطرفين يساريين خلال نفس الفترة، لكن لم يكشف التقرير عن مصير هؤلاء وهل فصلوا من الخدمة أم لا.

ويدور جدل كبير حول وجود متطرفين في الجيش الألماني، منذ أبريل الماضي، بعد اكتشاف انتحال جندي بالجيش يرتبط بالأوساط اليمينية المتطرفة، صفة لاجئ سوري، وتخطيطه لشن هجمات تستهدف سياسيين بارزين ألمان. ومازلت هذه القضية قيد التحقيق.