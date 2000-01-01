شن مجهولون هجوما مسلحا على أحد مراكز الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء" في حلب؛ ما تسبب في مقتل خمسة من منتسبي المنظمة.

وقال رائد الصالح مدير المنظمة: إن أحد مراكزهم في بلدة "تل حدية" الخاضعة لسيطرة المعارضة جنوب غرب محافظة حلب، تعرض لهجوم مسلح ليلة الجمعة / السبت.

وأضاف الصالح أن "4 مجهولين داهموا المركز وقيّدوا أيادي العاملين فيه، وأطلقوا النار باتجاههم قبل أن يفروا بعد سرقة سيارة للمركز ودراجات نارية، وجهاز لاسلكي".

وأوضح أن الهجوم أسفر عن "مقتل 5 عناصر من الخوذ البيضاء وإصابة اثنين آخرين".

وقوبل الهجوم بإدانات واسعة من قبل النشطاء السوريين، مؤكدين أنها جريمة بشعة طالت أناسا كانوا يمدون أيديهم دوما بالمساعدة للسوريين في الداخل.