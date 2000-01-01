أحكمت وحدات من الجيش الوطني اليمني سيطرتها على ‏مواقع جديدة شرقي مدينة حرض في ‏محافظة ‏حجة شمالي غرب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش ‏تمكنت من تأمين جبل الإشارة ‏الاستراتيجي ‏والجبال المطلة على الطريق الإسلفتي الرابط بين ‏خط صعدة والمزرق.

وأضاف المصدر -وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية-: إن قوات ‏الجيش ‏استعادت قرى المدب والغرزة شرقي حرض، مشيرا إلى أن معسكر المزرق أصبح ‏تحت مرمى نيران قوات الجيش الوطني.‏

وأسفرت المعارك بحسب المصدر نفسه عن خسائر بشرية ‏كبيرة تكبدتها الميليشيا الحوثية الانقلابية ‏المدعومة ‏من إيران وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة ‏لها.‏

وفي سياق متصل، حققت قوات الجيش الوطني في اليمن، مسنودة بالمقاومة الشعبية ‏وقوات التحالف العربي لدعم ‏الشرعية تقدماً ميدانياً في ‏محافظة الحديدة بالساحل الغربي وسط انهيار كبير في ‏صفوف ‏ميليشيات الحوثي الانقلابية.‏

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان إن قوات الجيش تمكنت من تحرير ‏مفرق زبيد والفازة وعدد ‏من المواقع الاستراتيجية وذلك بعد ساعات من ‏السيطرة على الخط ‏الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد ‏وتحرير أول مناطق زبيد.‏

وأضاف المصدر أن المعارك المتواصلة أسفرت عن ‏خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ‏ميليشيات ‏الحوثي الانقلابية، فيما استعاد الجيش كميات كبيرة من ‏الأسلحة والذخائر المتنوعة.‏

وأشاد المصدر بالدور الذي قامت به مقاتلات التحالف ‏العربي، في إحراز قوات الجيش لهذا ‏التقدم من خلال ‏استهدافها لمواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في ‏مواقع متفرقة وتكبّيدها ‏خسائر كبيرة في العتاد ‏والأرواح.‏