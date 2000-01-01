أحكمت وحدات من الجيش الوطني اليمني سيطرتها على مواقع جديدة شرقي مدينة حرض في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش تمكنت من تأمين جبل الإشارة الاستراتيجي والجبال المطلة على الطريق الإسلفتي الرابط بين خط صعدة والمزرق.
وأضاف المصدر -وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية-: إن قوات الجيش استعادت قرى المدب والغرزة شرقي حرض، مشيرا إلى أن معسكر المزرق أصبح تحت مرمى نيران قوات الجيش الوطني.
وأسفرت المعارك بحسب المصدر نفسه عن خسائر بشرية كبيرة تكبدتها الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
وفي سياق متصل، حققت قوات الجيش الوطني في اليمن، مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية تقدماً ميدانياً في محافظة الحديدة بالساحل الغربي وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مفرق زبيد والفازة وعدد من المواقع الاستراتيجية وذلك بعد ساعات من السيطرة على الخط الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد وتحرير أول مناطق زبيد.
وأضاف المصدر أن المعارك المتواصلة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، فيما استعاد الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وأشاد المصدر بالدور الذي قامت به مقاتلات التحالف العربي، في إحراز قوات الجيش لهذا التقدم من خلال استهدافها لمواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة وتكبّيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
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