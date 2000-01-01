أقدم أكاديمي إيراني على إهانة المصلين السنة في محافظة "سيستان وبلوشستان"، جنوب شرقي البلاد؛ الأمر الذي دفع السلطات إلى توقيفه.

ووردت الإهانة في تعليق نشره أستاذ الأدب الفارسي بجامعة آزاد الشيعية، "حميد سمسم"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن صورًا ومشاهد لمصلين سنة، أثناء أدائهم صلاة التراويح، واصفًا إياهم بـ"الوحوش".

ويتعلق الأمر بشريط فيديو نشره الأكاديمي المسيء عبر شبكة الإنترنت يوم 25 مايو الجاري، ويتضمن إهانة للمسلمين السنة؛ الأمر إلى تسبب في غضب واحتجاج من قبل مجموعة من الطلاب في جامعة زاهدان.

ويشكل البلوش السنة غالبية سكان محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة قرب الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وخلافًا لتعاملها مع حوادث مماثلة بادرت السلطات الإيرانية إلى توقيف الأكاديمي المسيء "حميد سمسم"، بمدينة "زاهدان"، عاصمة محافظة "سيستان وبلوشستان"، الأمر الذي فسره بعض المتابعين بأنه ربما جاء نتيجة خوف السلطات الإيرانية من تسبب الحادثة في إشعال مظاهرات وردود فعل غاضبة من قبل السكان، على غرار حوادث قريبة تسببت في إحراج السلطات الإيرانية وخلق توتر كبير في بعض المناطق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المدعي العام، علي موحدي راد، قوله: إن "السلطات المعنية اتّخذت الإجراءات القانونية بحق سمسم، رغم اعتذاره"، دون تفاصيل.

بدوره، قال رئيس جامعة الحرية "سلطان علي مير": إن الجامعة قررت إبعاد المتهم من هيئة التدريس.