أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل 4 من مستشاريها العسكريين وإصابة 3 آخرين في هجوم على موقع تابع لجيش نظام بشار الأسد، في محافظة دير الزور السورية (شرق).

وقالت الوزارة إنّ "المستشارين العسكريين الروس كانوا متواجدين في نقطة للجيش السوري، عندما استهدفهم مسلحين"، وفق قناة "روسيا اليوم".

وأضافت أنّ قوات النظام السوري صدت الهجوم بالقضاء على 43 مسلحا وتدمير 6 سيارات مجهزة بأسلحة ثقيلة، حسب المصدر ذاته.

ولم تكشف الدفاع الروسية حتى الساعة عن هويات القتلى، أو نوع الإصابات التي التي لحقت بالمستشارين الثلاثة.

كما لم تحمّل الوزارة أي جهة في سوريا مسؤولية الهجوم.