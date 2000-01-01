عيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قائدين جديدين في المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني التي تخوض المعارك ضد جماعة "الحوثي" في محافظتي مأرب (شرق) والبيضاء (وسط).

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، قضى قرار جمهوري أصدره هادي بتعيين العميد الركن فيصل علي قائد حسن، قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 ويرقى إلى رتبه لواء.

وجاء تعيين القائد الجديد خلفا للواء الركن أحمد حسان جبران، الذي عين العام الماضي إثر مقتل قائدها السابق اللواء عبد الرب الشدادي، في المواجهات التي قادها ضد مسلحي الحوثي، في إحدى جبال مديرية "صرواح" التابعة لمأرب، مطلع أكتوبر الماضي.

ووفق الوكالة، قضت المادة الثانية من القرار الجمهوري بتعيين العميد الركن عبدالله معزب، أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة، خلفا للعميد الركن صالح العامري.

ولم يوضح القرار أسباب التغييرات التي قام بها الرئيس هادي، إلا أن مراقبين يرجعون ذلك إلى جمود الجبهات العسكرية في أطراف محافظة مأرب منذ أكثر من عام.

ويواجه القائد الجديد عدة تحديات أبرزها السيطرة على مركز مديرية "صرواح" الخاضعة للحوثيين، والتي يتمركزون فيها لقصف مدينة مأرب، التي تعتبر مقرا لقيادات الجيش اليمني.