اتهم النائب العراقيجواد البولاني، فصيل "عصائب أهل الحق" المقرّب من إيران، بـ"تزوير" نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الجاري.

وفازت "عصائب أهل الحق"، وهي جناح سياسي لفصيل مسلح ضمن الحشد الشيعي بزعامة قيس الخزعلي، بـ15 مقعدا من أصل 329، بعدما كانت تملك مقعدا واحدا في البرلمان الحالي، الذي أوشك على انتهاء ولايته.

وقال البولاني في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن "هناك ضغوطا على المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) للإبقاء على النتائج كما هي".

وأشار إلى أن "حركة عصائب أهل الحق وأمينها العام قيس الخزعلي مسؤولان عن تزوير نتائج الانتخابات، من قبل فريق فني (في إشارة إلى فريق متخصص بالقرصنة) يسكن في موقع قريب من المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وأضاف البولاني: "ليست قضية مقعد؛ بل كرامة شعب يراد إسكاته بلغة التعسف والتهديد والسلاح".

ودعا النائب العراقي رؤساء الوزراء والجمهورية والبرلمان إلى التحقيق في عمليات "التزوير".