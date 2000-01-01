استشهد فلسطينيان وأصيب آخر بجروح خطيرة، في قصف صهيوني، صباح الأحد، على مواقع وأراضٍ زراعية بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب ‘‘وكالة الأنباء الفلسطينية‘‘ أطلق الجيش الصهيوني قذيفتين على الأقل صوب موقع قرب معبر “صوفا” بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الشابين حسين سمير العمور، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة، إضافة إلى تدمير الموقع بالكامل.

كما دوت انفجارات سمعت بشرق رفح وخان يونس، تبين أنها ناجمة عن تفجير عبوات مزروعة قرب السياج الحدودي، لدى مرور دوريات عسكرية صهيونية، أعقبه إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب الموقع.

وكان الطيران الحربي للاحتلال قد قصف موقعين غرب مدينتي رفح وخان يونس، بستة صواريخ، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وألحق دماراً بهما، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.