أقدم مجهولون، فجر اليوم الأحد، على الاعتداء على مسجد في العاصمة الألمانية برلين، قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان.

وقال كنعان قورتبجر رئيس جمعية مسجد يونس إمره، التابع للشؤون الدينية للاتحاد التركي الإسلامي: إن مجهولين قدموا فجر اليوم نحو المسجد الكائن في حي ويدنغ، وكتبوا على مدخل المسجد كلمة "عفرين"، وعبارات تتضمن تهديداً.

وأضاف قورتبجر أن الاعتداء جرى أثناء أداء المصلين صلاة الفجر. موضحًا أن المصلين لم يتمكنوا من رؤية المعتدين، بسبب هربهم فور تنفيذ اعتدائهم، معربا عن اعتقاده بأن يكون المعتدون من أنصار تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي.

وأشار قورتبجر إلى أنّه تمّ إبلاغ الشرطة بالحادثة، وأنّ الأخيرة أجرت التحقيقات الميدانية اللازمة لكشف الجهة الضالعة في الاعتداء.

وذكر رئيس جمعية المسجد، أنّ القنصل التركي في برلين مصطفى جليك، جاء إلى المسجد لأخذ معلومات عن الحادثة.