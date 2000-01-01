اعترف نائب في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، بأن سكان 4 محافظات بالبلاد يواجهون خطر المجاعة.

وقال محمد نعيم أميني فرد، رئيس نواب محافظة سيستان وبلوشستان، في كلمة ألقاها بالبرلمان: إن "سكان محافظات سيستان وبلوشستان، وهرمزغان، وبوشهر (جنوب)، وخراسان الجنوبية (شرق)، يواجهون خطر المجاعة بسبب الفقر".

وأضاف أن "75 بالمئة من سكان سيستان وبلوشستان، يواجهون خطر المجاعة"، مبينا أن المحافظة المذكورة "تحتل أدنى مرتبة في البلاد من حيث توزيع الدخل القومي".

وأشار أميني فرد، إلى أن "غياب رؤوس الأموال والجفاف المستمر منذ 18 عاما، قصم ظهر الأمن الغذائي للمحافظة (سيستان وبلوشستان)".

بدوره، قال عليم يار محمدي، برلماني عن مدينة زاهدان التابعة لسيستان وبلوشستان: إن "قرى المحافظة تواجه أزمة كبيرة في تأمين المياه النظيفة والخبز".

وأضاف أن "350 ألف شخص في زاهدان، لا يجدون مياه صالحة للشرب".

ويشكل البلوش السنة غالبية سكان محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة قرب الحدود مع باكستان وأفغانستان. ودائما ما تتعرض للإهمال من قبل نظام الملالي في طهران.