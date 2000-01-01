اعترفت وسائل إعلام "إسرائيلية" بأن الطائرات الورقية الحارقة التي أطلقها متظاهرو قطاع غزة خلال مسيرات العودة كبدت المزارعين الصهاينة خسائر تقدر بالملايين.

وذكرت القناة الثانية بتلفزيون الاحتلال، اليوم الأحد، أن المتظاهرين الفلسطينيين في غزة أطلقوا نحو 300 طائرة ورقية حارقة منذ بداية تظاهرات مسيرة العودة نهاية شهر مارس الماضي.

وأضافت أن الحرائق التي أشعلتها بعض الطائرات الورقية تسببت في خسائر لدى المزارعين "الإسرائيليين"، وصلت إلى عشرات الملايين من الشواقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل تقريبا)، لكنها لم تذكر قيمة محددة للخسائر.

وتسبب الطائرات الورقية، بمئة حريق في المستوطنات المقامة في محيط قطاع غزة، منها عشرون حريقا في الأسبوع الماضي فقط. وقالت القناة الثانية إن قوات المطافئ والمزارعين "الإسرائيليين" يعانون بشدة بسبب انتشار الحرائق، وعدم قدرتهم على السيطرة عليها.

وكانت حكومة الاحتلال قد بحثت الأسبوع الماضي إمكانية تعويض المزارعين "الإسرائيليين" في محيط قطاع غزة مقابل قيامهم بحصد محاصيلهم بشكل مبكر خوفا من تعرضها للحرق. وتقدر قيمة التعويضات المطروحة بمليوني شيقل (560 الف دولار تقريبا) عن مساحة 40 ألف دونم مزروعة قمحا وشعيرا.

وذكرت صحيفة معاريف أن مبلغ ستين شيقلا (17 دولارا تقريبا) سيخصص لكل دونم يتم حصاد المحصول فيه حتى العاشر من يونيو 2018.

وستشمل التعويضات للمزارعين "الإسرائيليين" الذين تبعد حقولهم حتى سبعة كيلومترات عن السياج المحيط بالقطاع.

وبدأ الفلسطينيون في استخدام هذا الأسلوب، بعد أيام من بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، حيث يطلقون طائرات ورقية، محمّلة في نهايتها بفتيل مشتعل، قبل أن يدعوها تسقط على الحقول المحاذية للسياج الحدودي.