اعتبر نائب في الكنيست ''الإسرائيلي'' أن استمرار حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد، “مصلحة إسرائيلية”.

ونقلت صحيفة معاريف عن النائب إيال بن روفين من حزب “المعسكر الصهيوني” قوله: “مؤسف قول هذا، ولكن نظرة واقعية إلى الوضع المركب تبين أن استقرار حكم القاتل بشار الأسد هو مصلحة إسرائيلية صرفة”.

كما اعتبر أن “إخراج إيران من سوريا هو مصلحة مشتركة ما بين روسيا والولايات المتحدة وسوريا وإسرائيل”.

ورأى أن “المعركة الإسرائيلية، سياسيا وعسكريا يجب أن تستمر لتقييد خطر إيران على المنطقة وإسرائيل تحديدا''.