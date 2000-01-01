خرج الآلاف من أنصار حزب "البديل لأجل ألمانيا"، اليميني المتطرف، للتظاهر وسط العاصمة برلين، اليوم الأحد، محذرين من "أسلمة المجتمع"، فيما نظم آلاف آخرون مظاهرة مناهضة لهم.

ونظم الحزب مظاهراته في برلين تحت شعار "مستقبل ألمانيا"، تعبيراً عن رفضه لما وصفه بـ"السياسات غير المسؤولة" للحكومة في قضايا الهجرة، ورفضه "أسلمة المجتمع"، حسب موقع الحزب الالكتروني.

وأمام ألفي شخص في منطقة الحي الحكومي وسط برلين، حذرت القيادية البارزة بحزب "البديل"، بياتركس فون شتورس من "أسلمة المجتمع".

وعلى بعد 1.3 كلم من هذه المظاهرة، وتحديدا أمام محطة القطارات الرئيسية في برلين، نظمت مظاهرة أخرى لأنصار "البديل"، شارك فيها 5 آلاف شخص.

وتوجه المتظاهرون بعد ذلك في مسيرة إلى الحي الحكومي حيث انضموا للمظاهرة الرئيسية أمام بوابة براندنبورغ التاريخية.

وردّد المشاركون هتافات تطالب بـ"رحيل" المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

في المقابل، شارك الآلاف من المناهضين لحزب البديل، في مظاهرة مناهضة للحزب ومرحبة بالمهاجرين، أمام مبنى البرلمان في الحي الحكومي ببرلين.

وحمل المتظاهرون المنحدرون من أحزاب يسارية أبرزها اليسار والخضر، لافتات كتب عليها "لا لليمين المتطرف"، و"لا لحزب البديل".

وأعرب المحتجون الذين قدرت الشرطة أعدادهم بنحو 25 ألف شخص، عن غضبهم من مظاهرات الحزب اليميني المتطرف عبر صيحات الاستهجان والتصفير.