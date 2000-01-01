في الثاني عشر من شهر رمضان من السنة الثالثة عشرة للهجرة وقعت معركة "البويب". التي قال عنها ابنُ كثير في "البداية والنهاية": "وكانت هذه الواقعة بالعراق نظير اليرموك بالشام".



جرت هذه المعركة بين المسلمين تحت إمرة المثنى بن حارثة، والفرس بقيادة مهران، عند مكان يقال له "البويب" قريب من موقع الكوفة اليوم وبينهما الفرات. فعزم المثنى على المسلمين في الفطر فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهم.



وهربت المجوس ويقال: إنه قُتل منهم يومئذ وغرق قريب من مئة ألف وغنم المسلمون مالاً جزيلاً وطعاماً كثيراً، وبعثوا بالبشارة والأخماس إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وقد قُتل من سادات المسلمين في ذاك اليوم بشر كثير أيضاً، وذلت لهذه الموقعة رقاب الفرس.