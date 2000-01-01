أعلنت "ألوية العمالقة"، التابعة للجيش اليمني، إجراء صفقة تبادل أسرى مع جماعة الحوثيين المتمردة.

وقال المكتب الإعلامي لألوية الساحل الغربي، في بيان "إن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أجرت عملية تبادل للأسرى مع الحوثيين".

وأضاف أن عملية التبادل تمت بإشراف مباشر من قائد ألوية العمالقة عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، في مدينة مريس، شمال محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وأوضح المكتب أنه بموجب العملية "تم الإفراج عن 7 من عناصر المقاومة الجنوبية، مقابل الإفراج عن مثلهم، من جماعة الحوثيين".

وأشار إلى أن عناصر المقاومة الجنوبية الذين تم تحريرهم ، أسروا في جبهة الساحل الغربي وفي جبهة "علب" الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

بدوره، قال مسؤول ملف الأسرى في جبهة الساحل الغربي المحامي نبيل الجبيري، إن صفقات التبادل مع جماعة "الحوثي" ستستمر.

وكشف عن عمليات تبادل أخرى بين الجانبين ستتم مستقبلا، بعد استكمال كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.