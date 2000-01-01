عينت باكستان اليوم الاثنين كبير القضاة السابق ناصر الملك رئيسا مؤقتا للوزراء لحين إجراء انتخابات عامة في 25 يوليو.

والحكومة المؤقتة لا تتخذ عادة أي قرارات مهمة حتى يجري انتخاب حكومة جديدة لكن قد تضطر هذه الحكومة للعمل على دعم الاقتصاد مع تدهور توقعات الاقتصاد الكلي.

وجاء الإعلان يوم الاثنين على لسان رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي وفي فترة انعدام استقرار في البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وينهي القرار جدلا استمر أسابيع بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف الحاكم الذي ينتمي له عباسي والمعارضة.

وقال عباسي للصحفيين وهو يجلس بجوار زعيم حزب الشعب الباكستاني المعارض سيد خورشيد أحمد شاه ”لا يمكن لأي باكستاني أن يعترض على هذا الاسم“.