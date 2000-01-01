اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني، صباح الاثنين، مخيم الأمعري قرب رام الله وسط الضفة الغربية؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، أصيب 7 منهم على الأقل بالرصاص.

وقال مصدر طبي: إن 7 على الأقل أصيبوا بجروح وصفت بالطفيفة، خلال الاقتحام.

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن قوات الجيش توغلت داخل المخيم بحثاً عن شاب فلسطيني تقول إنه قتل جندياً في الوحدات الخاصة المسماة “المستعربين” قبل أيام.

وأفادت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية بأن الجنود حاصروا مبنى في المخيم يعتقد أن شاباً متهماً بقتل الجندي يتحصن بداخله. دون أن يبلغ عن اعتقال أي شخص.

وكان الجندي رونين لوبرسكي (20 عاماً)، قتل السبت، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، إثر إلقاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال محاولة اعتقال من يقول الاحتلال إنهم مطلوبون داخل الأمعري.