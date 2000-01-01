أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عصر اليوم الاثنين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف صهيوني استهدف ثلاثة مواقع للمقاومة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة شمالي .

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، استشهاد الشاب محمد مسعود أحمد الرضيع (25 عاما)، وإصابة مواطن آخر بجراح مختلفة؛ جراء استهداف الاحتلال الصهيوني لشمال قطاع غزة.

وقال مصدر أمني فلسطيني: إن دبابات الاحتلال أطلقت عدة قذائف مستهدفة موقع رصد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ونقطتين للضبط الميداني.

وأعلنت كتائب القسام أن المجاهد محمد الرضيع الذي استشهد في القصف الصهيوني أحد مجاهديها.

وكررت قوات الاحتلال شن غارات وعمليات قصف على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، أدى آخرها يوم أمس لاستشهاد ثلاثة مقاومين من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وبالشهيد الجديد يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة في 30 مارس/ آذار الماضي إلى 127 شهيدًا، فيما سجلت إصابة أكثر من 13 ألفًا آخرين، منهم أكثر من 300 في حالة الخطر.