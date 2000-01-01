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85 % من السوريين بالأردن يعيشون تحت خط الفقر المدقع
12 رمضان 1439
المسلم - متابعات

أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن أن 85% من الأسر السورية في الأردن تعيش تحت خط الفقر المدقع.

 

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية الأممية في الأردن، محمد الحواري : إن 30 ألف عائلة سورية مهددة بانقطاع المساعدات عنها في حال استمر العجز المالي على ما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن المفوضية لم توفر سوى 28% من احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في المنطقة في النصف الأول من عام 2018.

 

وأوضح الحواري أن مفوضية اللاجئين تقدر حاجتها من المساعدات النقدية بحوالي 6 ملايين دولار شهريًا، ما يعادل 250 دولار لعائلة واحدة مكونة من خمسة أشخاص، مشيرا إلى أن 85% من الأسر السورية في الأردن تعيش تحت خط الفقر المدقع.

 

وأطلقت المفوضية الأممية سابقا حملة إعلامية "ناس_ناس" خلال شهر رمضان الكريم لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين في المخيمات وخارجها.






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