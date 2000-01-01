أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن أن 85% من الأسر السورية في الأردن تعيش تحت خط الفقر المدقع.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية الأممية في الأردن، محمد الحواري : إن 30 ألف عائلة سورية مهددة بانقطاع المساعدات عنها في حال استمر العجز المالي على ما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن المفوضية لم توفر سوى 28% من احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في المنطقة في النصف الأول من عام 2018.

وأوضح الحواري أن مفوضية اللاجئين تقدر حاجتها من المساعدات النقدية بحوالي 6 ملايين دولار شهريًا، ما يعادل 250 دولار لعائلة واحدة مكونة من خمسة أشخاص، مشيرا إلى أن 85% من الأسر السورية في الأردن تعيش تحت خط الفقر المدقع.

وأطلقت المفوضية الأممية سابقا حملة إعلامية "ناس_ناس" خلال شهر رمضان الكريم لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين في المخيمات وخارجها.