أكد الجيش اليمني الوطني، اليوم الاثنين، أنه لم يعد يفصله عن الوصول لمدينة الحديدة سوى 20 كم فقط لتبدأ معركة تحرير الميناء والمطار كاملاً من الانقلاب.

وأوضح الجيش اليمني اقترابهم من استعادة الميناء والمطار، مشيراً إلى أن مقاتلات التحالف كان لها دور بارز في التقدم نحو الحديدة .

من جهة أخرى ذكرت مصادر ميدانية وعسكرية أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، تمكن من استهداف صاروخ باليستي في صعدة، حاول الحوثيون إطلاقه على السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن غرفة العمليات المشتركة رصدت صاروخاً باليستياً في منطقة الملاحيظ بـ"صعدة"، كانت الميليشيات الحوثية تجهزه لإطلاقه نحو السعودية، إلا أن طيران التحالف تمكن من استهدافه مع منصة إطلاقه.