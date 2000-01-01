انطلقت من ميناء مدينة غزة، اليوم الثلاثاء،أول رحلة بحرية لكسر الحصار عن القطاع، بمشاركة 20 مواطنا فلسطينيا؛ معظمهم من المرضى وجرحى مسيرة العودة والطلبة الخريجين العاطلين عن العمل.

ورافق السفينة، في بداية رحلتها البحرية، عشرات القوارب الصغيرة التي تحمل على متنها فلسطينيين رافضين لاستمرار الحصار.

وقال خالد البطش، عضو "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار"، خلال مؤتمر عقد قبيل انطلاق الرحلة: " في مثل هذه الأيام، حاول المتضامنون الأتراك إرسال سفن لكسر الحصار عن غزة، لكنها تعرضت لهجوم إسرائيلي".

وتكمل الرحلة البحرية، وفق البطش، هدف سفينة مرمرة التركية في رغبتها بكسر الحصار عن قطاع غزة.

وفي 31 مايو/أيار 2010، اقتحمت قوة تابعة للبحرية الصهيونية، سفينة "مافي مرمرة" التركية، لدى اقترابها من شواطئ قطاع غزة، وأطلقت النار على المتضامنين الموجودين على متنها.