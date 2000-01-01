أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده و8 مسلحين في سيناء، شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك في البيان رقم 23، الذي يرصد تطورات العملية العسكرية "سيناء 2018" المتواصلة منذ فبراير الماضي.

وقال البيان إن عمليات لقوات الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية أسفرت علي مدار الأيام الماضية (لم يحددها) عن "القضاء على 8 من العناصر التكفيرية المسلحة، إثر تبادل إطلاق النيران مع القوات خلال عمليات المداهمة في وسط وشمال سيناء", على حد وصفه.

وأكد البيان مقتل مجندين اثنين وإصابة ضابط و3 مجندين آخرين، أثناء عمليات الاشتباك وتطهير "البؤر الإرهابية".