أعلن 11 فصيلا في "الجيش السوري الحر"، عن تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير" بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

ووفق بيان صدر عن التشكيل الجديد فإن الجبهة تضم 30 ألف مقاتل، وتهدف لتوحيد فصائل معارضة تحت تشكيل واحد.

وأفاد البيان، بأن التشكيل يضم الفصائل التالية: "فيلق الشام"، "جيش إدلب الحر"، "الفرقة الساحلية الأولى"، "الجيش الثاني"، "الفرقة الساحلية الثانية".

كما يضم فصائل: "جيش النخبة"، "الفرقة الأولى مشاة"، "جيش النصر"، "لواء شهداء الإسلام – داريا"، "لواء الحرية"، "الفرقة 23".

وذكر البيان، أن العقيد فضل الله الحجي (قائد فيلق الشام) سيتولى قيادة التشكيل، ، فيما سيكون المقدم صهيب ليوش (من جيش النصر) نائبًا له، دون تفاصيل إضافية.

ومحافظة إدلب هي أكبر منطقة مكتظة بالسكان لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة.

