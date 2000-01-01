اعترض جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، سفينة الحرية لكسر الحصار، والتي انطلقت صباحًا، من ميناء مدينة غزة، بغرض كسر الحصار عن القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان: إن "السفينة حاولت انتهاك الإغلاق البحري وعلى متنها 17 شخصًا، فتم إيقافها وسحبها ومن على متنها إلى ميناء أشدود (جنوب)".

وأشار إلى أنه تم "وضع طواقم طبية لمعالجة الجرحى أو المعاقين الذين يتواجدون على متن السفينة"، مؤكدًا أنه سيتم إعادتهم لغزة لاحقًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أدهم أبو سلمية، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، في بيان مقتضب، عن "انقطاع الاتصال مع سفينة الحرية، بعد محاصرة 4 زوارق حربية إسرائيلية لها على بعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً".

وحمّل أبو سلمية، "الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح المشاركين على متن السفينة".

وحسب الهيئة، تحمل السفينة على متنها نحو 20 مواطناً فلسطينياً، من المرضى وجرحى مسيرة العودة، وخريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل.

وتقول الهيئة إن "الفعالية تهدف إلى إكمال مسيرة سفينة مرمرة التركية، التي هاجمتها قوات الاحتلال في 31 مايو 2010، لدى اقترابها من شواطئ قطاع غزة، وأطلقت النار على المتضامنين الموجودين على متنها". وأسفرت عملية الاقتحام عن استشهاد 10 ناشطين أتراك، الأمر الذي نجم عنه اندلاع أزمة سياسية بين أنقرة وتل أبيب.